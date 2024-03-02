Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti | Ekonomi Haberleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin kredi notunda değişikliğe gitmedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin kredi notunda değişikliğe gitmedi ve "AA+" olarak teyit etti. Kredi notunun görünümü ise "durağan" olarak teyit edildi. Fitch, geçen yılın Ağustos ayında ABD'nin kredi notunu mali durumu ve borç yükünü gerekçe göstererek düşürmüştü.

Değerlendirmede, ABD'nin ülke notunun, ekonominin büyüklüğü, kişi başına düşen yüksek gelir ve dinamik iş ortamı gibi yapısal güçlerle desteklendiği belirtildi.

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Fitch, 2023 yılında genel hükümet açığının GSYH'nin yüzde 8,8'ine ulaştığını tahmin etti ve bunun 2022'deki yüzde 3,7'nin ardından büyük bir artışa işaret ettiğine dikkat çekti.

FED AÇIKLAMASI

Kurum Fed'in, Temmuz 2023'ten bu yana faiz oranlarını sabit tuttuğunu hatırlatarak, "Enflasyondaki düşüşlere rağmen Fed'in ekonominin dayanıklılığı göz önüne alındığında temkinli davrandığını görüyoruz ve federal fon faiz oranındaki ilk indirimin Haziran 2024'te gerçekleşeceğini öngörüyoruz." görüşüne yer verdi.

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