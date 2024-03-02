EPDK'dan BOTAŞ'a onay | Ekonomi Haberleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2024'e ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onaylandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre EPDK, BOTAŞ'ın 2024 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı kapsamında iletim şebekesi yatırım tutarına 14 milyar 118 milyon 804 bin 500 TL olarak onay verdi.

Resmi Gazete'deki açıklamada BOTAŞ'ın 2024'te proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyeceği ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacağı bildirildi. Karara göre proje ödenekleri de yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

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