  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • EPDK'dan BOTAŞ'a onay
‹ Önceki Haber Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti Sonraki Haber › Bakan Bolat açıkladı: İhracatta yeni rekor Bakan Bolat açıkladı: İhracatta yeni rekor

EPDK'dan BOTAŞ'a onay

02.03.2024 - 10:37 | Son Güncelleme :
EPDK'dan BOTAŞ'a onay | Ekonomi Haberleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2024'e ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onaylandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre EPDK, BOTAŞ'ın 2024 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı kapsamında iletim şebekesi yatırım tutarına 14 milyar 118 milyon 804 bin 500 TL olarak onay verdi.

Resmi Gazete'deki açıklamada BOTAŞ'ın 2024'te proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyeceği ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacağı bildirildi. Karara göre proje ödenekleri de yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.