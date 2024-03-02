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Bakan Bolat açıkladı: İhracatta yeni rekor

02.03.2024 - 11:19 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta yeni rekor | Ekonomi Haberleri

Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 oranında artarak 21 milyar 86 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Şubat ayı ihracat rakamına ulaştık" açıklamasında bulundu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Ticaret Bakanlığı Şubat ayı dış ticaret rakamları açıkladı. Bakanlık tarafından yayınlanan verilere göre ihracat, 2024 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 oranında artarak 21 milyar 86 milyon dolar, ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında azalarak 28 milyar 87 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi, yüzde 0,2 oranında azalarak 49 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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2024 yılı Ocak-Şubat döneminde ise ihracat, yüzde 8,5 oranında artarak 41 milyar 77 milyon dolar, ithalat ise yüzde 15,5 oranında azalarak 54 milyar 306 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi, yüzde 6,6 oranında azalarak 95 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYINDA REKOR 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat ayında ihracatın yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olduğunu belirterek  "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Şubat ayı ihracat rakamına ulaştık" dedi.  


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