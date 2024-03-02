  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • SiHA'ların 'keskin gözü' seri üretimde
‹ Önceki Haber Bakan Bolat açıkladı: İhracatta yeni rekor Bakan Bolat açıkladı: İhracatta yeni rekor Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünya ekonomik açıdan yediden büyüktür Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünya ekonomik açıdan yediden büyüktür

SiHA'ların 'keskin gözü' seri üretimde

02.03.2024 - 12:05 | Son Güncelleme :
SiHA'ların 'keskin gözü' seri üretimde | Genel Haberler

ASELSAN tarafından insansız hava araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil hava platformları için geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410'un ilk seri üretimleri gerçekleşti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Ambargolara yanıt niteliği taşıyan sistemlerimiz, milli imkanlarla geliştirildi ve kendi alanında dünyanın en iyileri oldu" dedi. 

ASELSAN tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda sabit kanatlı ve döner kanatlı tüm hava platformları için geliştirilen keşif, gözetleme ve hedefleme sisteminin ilk seri üretimi gerçekleşti. İlk ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410 ürünleri TSK'ya teslim edilmek üzere paketlendi. İlk seri üretim için ASELSAN'da tören düzenlendi. Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELFLIR serisinin yeni ürünlerinin ürün hattından çıkışı ve paketlenmesini görmekten memnun olduğunu söyleyerek, "Kahraman ordumuza teslim edilecek yeteneğin özverili çalışmalarla ortaya çıktığı sonucunu görmek memnuniyet verici" dedi.

Haberin Devamı

'AMBARGOLARA YANIT OLDU'

 Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Teknolojik bağımsızlığın yeni nişanelerinden ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410'ün ilk seri üretimleri ülkemize hayırlı olsun. Ambargolara yanıt niteliği de taşıyan sistemlerimiz, milli imkanlarla geliştirildi ve kendi alanında dünyanın en iyileri oldu. Hava platformlarımızın keskin gözü olacak sistemlerimizin, milletimize kazandırılması için gece gündüz çalışan, milli mühendislik yeteneklerinin geldiği noktayı dünyaya ilan eden ASELSAN ekibini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Daha önce Kanada’nın elektro-optik sistemleriyle ilgili Türkiye’ye ambargo uygulaması, ASELFLIR-500 gibi yerli elektro-optik sistemlerin üretilmesine sebep olmuştu.

 ASELSAN'ın sitesinde yer alan ASELFLIR sistemi

ASELFLIR-500 sisteminde 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü SWIR kamera, lazer hedef işaretleme birimi, lazer mesafe ölçme birimi, lazer nokta takibi ve lazer noktalama bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
989 TL        
BORSA
1.005 TL        
DOLAR
1.006 TL        
EURO
1.024 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.