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Emeklilere 3 bin TL ikramiye TBMM Genel Kurulu'ndan geçti

02.03.2024 - 09:38 | Son Güncelleme :
Emeklilere 3 bin TL ikramiye TBMM Genel Kurulu'ndan geçti | Ekonomi Haberleri

Son dakika haberine göre; Emeklilerin bayram ikramiyelerini 3 bin TL’ye çıkaran madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde kabul TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Böylelikle emeklilerin 2 bin liralık bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.

 “8. YARGI PAKETİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve '8. Yargı Paketi' olarak bilinen düzenlemelerin geliştirilmesi ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 8.Yargı Paketi ile, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sürdürülmesi, yargılamanın hızlandırılması ve kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasının sağlanması kanun teklifine destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.


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