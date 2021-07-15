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Finansal yeniden yapılandırmanın süresi uzatıldı

15.07.2021 - 10:21
Finansal yeniden yapılandırmanın süresi uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzadı.

 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun geçici 32. maddesine göre, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amaçlanmıştı.

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Söz konusu kurum ve kuruluşlar, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilirken, bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirleniyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, banka ve diğer mali kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan şirketler için uygulanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 202 firma (55 grup) alınırken, söz konusu firmalar ile bağıtlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri (FYYS) ile 55,6 milyar TL'lik borç yeniden yapılandırılmıştı.

Banka ve diğer mali kurumlara 25 milyon TL’den az kredi borcu bulunan şirketler için uygulanan FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 28 firma (11 grup) alınırken, söz konusu firmalar ile bağıtlanan FYYS ile 323 milyon TL'lik borç yeniden yapılandırılmıştı.


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