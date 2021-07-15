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Dolar fiyatlarında son durum

15.07.2021 - 10:47 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 15 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.57 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.20 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.60 TL seviyesinde hareket ederken; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne 8.58 TL seviyesinden başladı.

Dolar kuru, uluslararası piyasalarda gün içerisinde en düşük 8.5686 TL seviyesini, en yüksek ise 8.5945 TL seviyesini görürken; kur saat 10.42 itibarıyla yüzde 0,10 oranında düşüşle 8.5780 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.2001 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.1604 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.8757 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında yükselişle 92.44 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1826 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.73 seviyesinde bulunuyor.


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