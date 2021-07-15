Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,93 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,83 düşüşle 73,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,20 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD benzin stoklarındaki artışın yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikası kapsamında arzı artırma kararı alacağına ilişkin öngörüler etkili oldu.

Uzmanlar, toplantının iptalinden bu yana petrol fiyatlarında ani yükseliş ve düşüşler görüldüğünü, arz tarafında belirsizliğin devam etmesinin talebin yüksek seyrettiği piyasada hızlı bir daralmaya da işaret ettiğini belirtiyor.

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Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ham petrol ithalatında yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüş yaşanması da fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon 900 bin varil azalarak yaklaşık 437 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 74,16 ile 74,65 dolar aralığının direnç, 73,67 ile 73,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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