Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde faize dokunmadı. Federal fonlama faizi aralığı yüzde 0-0,25 aralığında tutuldu.
Fed'den yapılan açıklama şöyle:
* Zayıf talep ve düşük petrol fiyatları enflasyonu baskılıyor
* Genel olarak finansal şartlar destekleyici olmaya devam ediyor
* Para piyasalarının düzgün çalışması için 1 ay vadeli düzenli repo ihaleleri yapılacak
* Hedefe ulaşmayı geciktirecek riskler gelişirse politika duruşunu ayarlamaya hazırız
* Virüs, ekonomik görünüm üzerinde kayda değer risk yaratıyor
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