Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde faize dokunmadı. Federal fonlama faizi aralığı yüzde 0-0,25 aralığında tutuldu.

Fed'den yapılan açıklama şöyle:

* Zayıf talep ve düşük petrol fiyatları enflasyonu baskılıyor

* Genel olarak finansal şartlar destekleyici olmaya devam ediyor

* Para piyasalarının düzgün çalışması için 1 ay vadeli düzenli repo ihaleleri yapılacak

* Hedefe ulaşmayı geciktirecek riskler gelişirse politika duruşunu ayarlamaya hazırız

* Virüs, ekonomik görünüm üzerinde kayda değer risk yaratıyor

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