Powell'dan 'güçlü görünüm' mesajı | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Ekonomi beklenenden daha dirençli olduğunu kanıtladı. Bazı gelişmeler 2021'nin sonlarında güçlü görünüm sinyali veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Para politikası salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek

* Toparlanma görünümü yüksek oranda belirsiz olmayı sürdürüyor

* Ekonomik çöküş bütün Amerikalıları aynı ölçüde etkilemedi

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* Ekonomi beklenenden daha dirençli olduğunu kanıtladı

* Bazı gelişmeler 2021'nin sonlarında güçlü görünüm sinyali veriyor

* Genişleyici politika hedeflere ulaşılana dek sürdürülecek

* İstihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmak için daha uzun yol var

* Bankacılık sektörü güçlü bir şekilde ayakta durabildi

* Mali destek çok güçlüydü ve devam ettirildi

* Mali genişlemeye yönetim ve kongre karar verecek

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