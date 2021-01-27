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Almanya'da hükümet 2021 büyüme tahminini düşürdü

27.01.2021 - 18:17 | Son Güncelleme :
Almanya'da hükümet 2021 büyüme tahminini düşürdü | Ekonomi Haberleri

Almanya'da hükümet, büyüme beklentisini Kovid-19’da ikinci dalga ve bununla gelen sert kısıtlamalardan dolayı aşağı yönlü revize etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl için Ekim 2020’de yüzde 4,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin yüzde 3’e düşürüldüğünü ifade eden Altmaier, Alman ekonomisinin kriz öncesi seviyeye 2022’nin ikinci yarısında dönmesinin beklendiğini kaydetti.

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Altmaier, “Şimdi Kovid-19’a karşı kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda açıkça konuşmanın zamanı değil.” diyerek, salgında başarı sağlamak için gelecek haftalarda kısıtlamalara bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Alman ekonomisinde toparlanmanın daha az ivmeyle de olsa 2021'de devam edeceğini belirten Altmaier, "Kovid-19 salgınında durum hala ciddi. Virüsün yeni türleri tehlikesi devam etmekte. Bu nedenle, başardığımız şeyi aceleyle riske atamayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda ise Kovid-19’da ikinci dalga ve yavaş ilerleyen aşı kampanyalarına rağmen ülkenin ihracatının bu yıl yüzde 6,4 ve ithalatın da yüzde 7,2 artacağı tahmini yapıldı.

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 5,8 olması beklenirken, istihdamın 44,8 milyon seviyesinde kalacağı tahminine yer verildi.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19'un sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümeye son vermişti.

19 Ocak’ta Almanya’da Kovid-19 salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a kadar uzatılmıştı.

Ekonomistler, sıkılaştırılan tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın ilk çeyreğinde durgunlaşmasını bekliyor.

Dördüncü çeyreğin başındaki ekonomideki toparlanmaya rağmen Kovid-19 salgınında artan vaka sayısı, seyahat uyarıları, aşı sürecinin yavaş ilerlemesi ve yeni kısıtlamalarla ilgili endişelerin bundan sonraki süreçte toparlanmanın kırılgan kalmasını sağlayacağı belirtiliyor.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 161 bin 169 vaka sayısı kayda geçerken, 53 bin 972 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 1 milyon 921 bin 689 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı, bunların 283 bin 264'ünü ikinci doz aşısı yapılanlar oluşturdu.


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