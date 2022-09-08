Fed Bej Kitap yayımlandı: Ekonomik büyüme için görünüm zayıf | Ekonomi Haberleri

Fed 'Bej Kitap' raporunda, gelecekteki ekonomik büyüme için görünümün genel olarak zayıf kaldığı değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan “Bej Kitap” raporunu yayımladı. Fed Bej Kitap'a göre, işletmeler ABD ekonomisinin daha fazla ivme kaybetmesini bekliyorlar.

ABD'li işletmeler, yüksek fiyatlar, ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya kaldıklarını belirtti ve zayıf ekonomik görünümün devam etmesini beklediklerini ifade ettiler.

Bej Kitap'a göre işletmeler önümüzdeki 1 yıl boyunca talepte yavaşlama olacağı beklentisindeler.

TÜKETİCİ HARCAMALARI İSTİKRARLI

Tüketiciler yüksek enflasyona göre davranışlarını değiştirse de gıda ve zaruri ürünlere yönelimin artmasına rağmen tüketici harcamaları istikrarlı olmaya devam ediyor.

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