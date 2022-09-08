  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Fed Bej Kitap yayımlandı: Ekonomik büyüme için görünüm zayıf
‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 7 ayın en düşüğünde! Petrol fiyatları 7 ayın en düşüğünde! Sonraki Haber › Spor kulüplerine defter zorunluluğu Spor kulüplerine defter zorunluluğu

Fed Bej Kitap yayımlandı: Ekonomik büyüme için görünüm zayıf

08.09.2022 - 09:35 | Son Güncelleme :
Fed Bej Kitap yayımlandı: Ekonomik büyüme için görünüm zayıf | Ekonomi Haberleri

Fed 'Bej Kitap' raporunda, gelecekteki ekonomik büyüme için görünümün genel olarak zayıf kaldığı değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan “Bej Kitap” raporunu yayımladı. Fed Bej Kitap'a göre, işletmeler ABD ekonomisinin daha fazla ivme kaybetmesini bekliyorlar.

ABD'li işletmeler, yüksek fiyatlar, ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya kaldıklarını belirtti ve zayıf ekonomik görünümün devam etmesini beklediklerini ifade ettiler.

Bej Kitap'a göre işletmeler önümüzdeki 1 yıl boyunca talepte yavaşlama olacağı beklentisindeler.

TÜKETİCİ HARCAMALARI İSTİKRARLI

Tüketiciler yüksek enflasyona göre davranışlarını değiştirse de gıda ve zaruri ürünlere yönelimin artmasına rağmen tüketici harcamaları istikrarlı olmaya devam ediyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.493 Değişim: 2,66% Hacim : 74.092 Mio.TL Son veri saati : 15:25
Düşük 3.428 08.09.2022 Yüksek 3.506
Açılış: 3.428
18,2401 Değişim: 0,14%
Düşük 18,2142 08.09.2022 Yüksek 18,2433
Açılış: 18,2151
18,2781 Değişim: 0,21%
Düşük 18,2004 08.09.2022 Yüksek 18,3252
Açılış: 18,2396
1.010,78 Değişim: 0,36%
Düşük 1.004,17 08.09.2022 Yüksek 1.013,56
Açılış: 1.007,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.