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Petrol fiyatları 7 ayın en düşüğünde!

07.09.2022 - 17:00
Petrol fiyatları 7 ayın en düşüğünde! | Emtia Haberleri

Brent petrol fiyatları yaklaşık olarak 7 ayın en düşük seviyesini görürken; ham petrol fiyatlarında da sert düşüş yaşanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlerde 89 doların altını görerek, 3 Şubat tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD ham petrolü ise, yaklaşık 8 ayın dibine geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüşte, küresel çapta yaşanan resesyon endişelerin artması etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunan Çin’de Covid-19 sebebiyle yapılan kısıtlamaların devam etmesi petrole olan talebini düşürürken; dolar endeksinde yaşanan yükseliş de petrolü diğer ülkeler için pahalı bir duruma getirdiği için petrol fiyatlarını baskılıyor. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi; bugün 110,79 seviyesine kadar tırmanarak 20 yılın zirvesini gördü.

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Diğer taraftan petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybının, küresel enflasyonist baskıyı hafifletmesi bekleniyor. Ülkelerin enflasyonlarında önüne geçilemeyen yükselişin sebebi olarak, enerji fiyatlarındaki değer kazancı ön sıralarda yer alıyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 95,94 doları; en düşük ise 88,93 doları görürken; saat 16:56 itibarıyla yüzde 3,52 oranında düşüşle 89 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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