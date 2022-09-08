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Spor kulüplerine defter zorunluluğu

08.09.2022 - 09:49
Spor kulüplerine defter zorunluluğu | Ekonomi Haberleri

Spor kulüplerine işletme veya bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan spor kulüpleri ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğe göre, spor kulüplerine iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu getirildi. Halka açık spor AŞ’ler de sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yönetmelik kapsamında spor kulüpleri, vergi usul kanununa uygun şekilde işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutacaklar. Bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor AŞ bulunduran veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunlu olacak. Bu kulüplerin spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, Türkiye Muhasebe Standartları’na ve yönetmelikle belirlenen esaslara uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlanacak. Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette, hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 10 yıl süreyle saklanacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce spor kulüpleri tarafından kullanılan tasdike tabi defter, kayıt ve belgeler kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam edilecek.


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