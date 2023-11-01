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Evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi

01.11.2023 - 13:15 | Son Güncelleme :
Evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi | Ekonomi Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Aile ve Gençlik Bankası’nı, deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz" dedi.

Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi verilecek.

"AİLE VE GENÇLİK BANKASI'NDA ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNDE"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek."

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"ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS'E GELECEK"

Bakan Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılanların faydalanacağı çalışmayla ilgili Meclis'i işaret etti.

"Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."

"AİLENİN GÜÇLENMESİ VİZYON BELGESİ VE EYLEM PLANI 2024'TE YAYIMLANACAK"

Geçen hafta toplanan 8'inci Aile Şurası'na 1000'i aşkın kurum ve kuruluş ile 3 binden fazla kişi katıldı. 6 komisyon oluşturuldu, 15 bin 668 hanede görüşmeler yapıldı. 81 ilde Aile Çalıştayları gerçekleştirildi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Şuramızda ulaştığımız tüm sonuçların 2024 yılında yayımlayacağımız Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı için güncel ve güvenilir bir kaynak oluşturacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

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"Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Yeni evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar, bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum." 

"AİLENİN GÜÇLENMESİ VİZYON BELGESİ VE EYLEM PLANI 2024'TE YAYIMLANACAK"

Geçen hafta toplanan 8'inci Aile Şurası'na 1000'i aşkın kurum ve kuruluş ile 3 binden fazla kişi katıldı. 6 komisyon oluşturuldu, 15 bin 668 hanede görüşmeler yapıldı. 81 ilde Aile Çalıştayları gerçekleştirildi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Şuramızda ulaştığımız tüm sonuçların 2024 yılında yayımlayacağımız Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı için güncel ve güvenilir bir kaynak oluşturacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Yeni evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar, bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum."


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