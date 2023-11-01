Kripto paralar dengeye oturdu! Yasal düzenleme mi geliyor? | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasaları uzun zaman sonra yatırımcıların zararlarını azaltacak yükselişlere sahne olmaya başladı. Yılbaşından bu yana yüzde 100'ü aşan Bitcoin'deki primli seyir 35 bin dolar seviyelerine kadar çıktı. Uzmanlar, Türkiye'nin FATF standartlarına tam uyum sağlama hedefi ve kripto varlıkların düzenlenmesiyle ülkenin FATF "gri liste"den çıkarılması amacı ile uyumlu olarak ilerleyeceği öngörüyor.

Kripto para birimleri yükseliş hareketine başladı. 2 yıldır tarihi zirvelerinden çok uzakta işlem gören kripto paralar toparlanmaya başladı.

Lider kripto para birimi Bitcoin ile başlayan yükseliş diğer kripto paralara da yansıdı.

Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 100'ün üstünde kazanç sağlarken bugün yatay seyirle 34 bin 466 puandan işlem görüyor.

Çeşitli güncellemelerle değer kazanacağı öngörülen Ethereum'da ise Bitcoin'deki gibi kayda değer bir toparlanma olmasa da gerileme göstermiyor.

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Bugün ise piyasaları etkileyebilecek kararlardan biri olan Fed'in faiz açıklaması bekleniyor. Fed faizi yüzde 5,50'ye yükseltmiş ve enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam saat 21:30'da yapacağı açıklamalar kripto para piyasaları üzerinde de etkili olabilir.

"PİYASADA POZİTİF HAVA DEVAM EDİYOR"

Ali Eşelioğlu - CoinTR CEO’su

CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Eşelioğlu "FED Başkanı Jerome Powell, bugün gerçekleştirilecek toplantıda faizin sabit tutabileceğinin sinyalini uzun süredir vermekteydi. Beklenen karar geldiği takdirde piyasada olumlu bir hareketlenme söz konusu olabilir. Bu açıklama öncesinde 34.000-34.500 aralığında işlem gören Bitcoin, bize boğa imajı verse de bu tahmin için birçok farklı indikatörü de değerlendirmek gerekmektedir. Orta vadede bakıldığında, 32.000 direnç seviyesinin kırılması ve bu seviyenin yeni destek seviyesi olması ile birlikte, piyasadaki pozitif havanın devam ettiği senaryoda, Bitcoin'in ve Bitcoin önderliğinde altcoin piyasasının yukarı yönlü hareketlenmesi olasılığı gündemde" dedi.

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"YATIRIMCILAR BOĞA SİNYALLERİYLE YANILMAMALI"

Eşelioğlu "Bitcoin alım satım opsiyonlarının açık pozisyonu, geçtiğimiz hafta 2021 boğa sezonundaki seviyesini dahi geçmiş durumdaydı. Bitcoin ETF'lerinin onaylanma ihtimalinin söz konusu olduğu ve Bitcoin'in 2023 yılının başından beri %100'ün üzerinde değer kazanması ile çeşitli boğa sezonu sinyalleri aldığımızı söyleyebilsek de bu durum yatırımcıları yanıltmamalı, yatırımcılar Bitcoin'in halving dönemlerindeki tarihsel verilerini de göz önünde bulundurarak varlıklarını dikkatli pozisyonlandırmalı ve yatırım analizlerini iyi gerçekleştirmeliler" ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ NELERİ İÇERECEK?

Türkiye'de kripto paralar özelinde düzenleme yapılması gündemde. Eşelioğlu, Türkiye'nin FATF standartlarına tam uyum sağlama hedefi ve kripto varlıkların düzenlenmesiyle ülkenin FATF "gri liste"den çıkarılması amacı ile uyumlu olarak ilerleyeceğini öngörüyor.

Eşelioğlu yasal düzenlemelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

2024 yılında Türkiye'de kripto paraların vergilendirilmesini içermesi öngörülen bu düzenlemede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "40 FATF standardının 39'unu halihazırda yerine getirerek, dünya genelinde FATF standartlarına en uygun ülkeler arasında olduğumuzu ve bu konuda teknik uyum kapsamında kripto paralar ile ilgili hazırlıklarımızın devam ettiğini" belirtmiştir.

Kripto paraları "dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar" olarak tanımlaması beklenen bu çalışmanın, Türkiye'nin FATF standartlarına tam uyum sağlama hedefi ve kripto varlıkların düzenlenmesiyle ülkenin FATF "gri liste"den çıkarılması amacı ile uyumlu olarak ilerleyeceği öngörülüyor.

"FED GÜNÜ BITCOIN 34 BİN 400 DOLARDA"

Alper Samet Yorak - Bitay Araştırma Departmanı Analisti

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, Bitcoin'in 34 bin 400 dolar seviyesini destek haline getirmeye çalıştığını söyledi.

Yorak "Haftanın ortasına ve en önemli gününe geldik. Bugün ABD Merkez Bankası Fed, 1,5 aylık aranın ardından TSİ 21.00’da faiz kararını açıklayacak. Politika faizinin değişmeyerek sabit bırakılması ve faiz artırım döngüsünün sonuna gelinmesi piyasanın genel beklentisini oluşturuyor. Beklentiler bu yöndeyken Bitcoin, 34.400 dolar üzerinde güne başladı ve bu noktayı destek bölgesi haline getirmeye çalışıyor. Genel görünüm pozitif görüntüsünü korumaya devam ediyor. Lider altcoin Ethereum uzun süredir altında kaldığı 1.800 dolar seviyesini de böylece geçmiş oldu. Sabah saatlerinde 1.810 dolardan alıcı buluyor" dedi.

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Yorak'ın açıklamaları şöyle:

FED toplantısının ardından Başkan Powell’ın bir konuşması takip edilecek. Orada verilecek olan mesajlar ve geleceğe yönelik sinyaller piyasa üzerinde oynaklık yaratabilir. Fed kararlarının piyasaya olan etkisi zaman zaman değişebiliyor. Parasal sıkılaşmanın devam edeceği beklentileri uzun vadeli piyasa beklentilerini olumsuz etkilerken, faiz artırım döngüsünün sonuna gelinmesinin sinyallenmesi ileride bir indirim olacağı beklentilerini doğurduğu için olumlu etki edebiliyor. Bununla birlikte Bitcoin, Fed kararının geleceği çarşamba gününe 34.400 dolar üzerinde başladı ve bu noktayı destek bölgesi haline getirmeye çalışıyor. Genel görünüm pozitifliğini korumaya devam ediyor. Bitcoin hemen hemen son bir haftadır bu bölgede konsolide olurken de altcoinler yükselmeye ve kazanç sağlamaya devam ediyor. Altcoinlerdeki yükseliş Bitcoin dominasyonunun son dönemin zirvelerinden geriye çekilmesiyle gerçekleşiyor. 55 seviyelerinden 53,5’lara gelen bir dominasyon altcoinleri kısa vadeli destekliyor. Ethereum uzun süredir altında kaldığı 1.800 dolar seviyesini de böylece geçmiş oldu. Sabah saatlerinde 1.810 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin dominasyonunda hangi bölgelere kadar bir geri çekilme olacağı piyasanın yönünü belirlemesi için etkili olacaktır ancak dominasyonda kayda değer bir geri çekilme görülme ihtimalini nispeten düşük görmekteyiz.

Ek olarak daha önce de bahsettiğimiz şekilde gelecek sene (hatta gelecek senenin başlarında olabilir) Türkiye’de kripto varlıklara regülasyon adımları geç de olsa somut bir zeminde geleceği belirtiliyor. Dün TBMM’de soruları cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin gri listeden çıkarılması için kripto varlıklarla ilgili adım atılacağını, sadece bu hususun kaldığını ve hızlı bir şekilde aksiyon aldıklarını ve alacaklarını söyledi. Bu belirtilen aksiyonun da hem kötü niyetli oluşumlar ve terör örgütlerinin kripto paraları finansman olarak kullanmasının önüne geçmek hem dolandırıcılık ihtimallerini azaltacak yasal tedbirler almak hem de yatırımcıların korunmasını sağlayarak bir vergi tasarısı önerisi sunmak olduğunu tahmin etmekteyiz. Bu konuda da sona gelinmiş gözüküyor. OVP’de 2024 ortasında yasalaşması hedeflenen çalışmanın daha evvel yasalaşması olasılığı da bu açıklamalarla yükselmiş durumda.

Bu gelişmelerle SOL, XRP, XLM gibi majör kripto paralar yükselişine devam ederken hareketine ZRX, STORJ ve REN günün geri çekilen altcoinleri oldular. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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