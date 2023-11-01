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Bakan Işıkhan açıkladı! İşte emekli ikramiyelerinin ödenme tarihi

01.11.2023 - 16:42 | Son Güncelleme :
Bakan Işıkhan açıkladı! İşte emekli ikramiyelerinin ödenme tarihi | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye yapılacak tek seferlik 5 bin lira ikramiye hakkında “Ödemeler Kasım'ın 15’ini geçmeyecek gibi duruyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye ödenecek olan tek seferlik 5 bin liralık ikramiye hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışmalarda sona gelindiğini aktaran Işıkhan, “Ödemeler Kasım'ın 15’ini geçmeyecek gibi duruyor” dedi.

Öte yandan emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım’a kadar yapılacak olup toplamda 12,2 milyon emekliyi ilgilendirecek. Ödemelerin bütçeye toplam maliyeti ise 61 milyar lira olacak.


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