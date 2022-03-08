Euro Bölgesi büyüme rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi, 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı son çeyrek büyüme ve istihdam verilerini açıkladı. Buna göre, Avrupa Birliği'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), geçen yılın aynı çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, önceki yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 4,8 arttı.

Euro Bölgesi'nde ise GSYH, 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 4,6 yükseldi. Böylece, 2021 yılı genelinde AB ve Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 5,3 büyüdü.