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ABD basınından flaş iddia: Rusya'ya bir yaptırım daha!

08.03.2022 - 17:31
ABD basınından flaş iddia: Rusya'ya bir yaptırım daha! | Ekonomi Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşının 13'üncü gününde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Batı Rus petrolüne yasağı tartışırken Bloomberg'den çok konuşulacak bir iddia geldi. Gazete Biden'ın Rusya'dan petrol ithalatını bugün yasaklayacağını duyurdu.

Bloomberg, ABD Başkanı Biden'ın ülkesinin Rusya'dan petrol ithalatını bugün yasaklayacağını duyurdu. Açıklamanın TSİ 18.45'te yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezden geçtiğimiz saatlerde Rusya'dan bu iddia ile ilgili tehdit gibi bir uyarı yapılmıştı.

Rusya, petrol satışına ambargo getirilmesi halinde Almanya üzerinden Avrupa'ya ulaşan boru hattına verdiği gazı durdurma tehdidinde bulunmuştu.

Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, “Rusya petrolünün engellenmesinin, küresel piyasalara sonuçları felaket olur” dedi. Novak, petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkabileceğini iddia etmişti.

Uzmanlar bu durumu küresel ekonomi için kâbus senaryosu olarak nitelendirirken ABD, Avrupa Birliği ile Rusya petrolüne ambargonun görüşüldüğünü duyurdu. Ancak, Rusya petrolüne büyük ölçüde bağımlı olan Almanya ve Hollanda olası bir ithalat yasağına açıkça karşı çıkıyor.


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