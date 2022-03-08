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Benzin ve motorine zam geliyor

08.03.2022 - 17:36
Benzin ve motorine zam geliyor | Ekonomi Haberleri

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 7 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 59 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 19,27 liradan 20,34 liraya, Ankara'da 19,37 liradan 20,44 liraya, İzmir'de ise 19,39 liradan 20,46 liraya yükselecek.

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Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 21,21 liradan 22,80 liraya, Ankara'da 21,31 liradan 22,90 liraya ve İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


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