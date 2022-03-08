Petrol fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor | Emtia Haberleri

Petrol fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş trendi devam ediyor.
ABD’nin Rusya’dan yapılan petrol ithalatına ambargo uygulayabileceği endişesiyle petrol fiyatları yükselişini hızlandırdı ve dünkü işlemlerde 130 doları görerek; Temmuz 2008 yılında gördüğü tarihi zirvesinden sonra en yüksek seviyeye ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün en yüksek 127,97 doları, en düşük ise 121,42 doları görürken; saat 12:03 itibarıyla ise yüzde 2,69 oranında yükselişle 126 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunurken; petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ana sebebi olarak jeopolitik kriz sebebiyle tedarik zincirlerinin etkileme olasılığı öne çıkıyor.