‘Enerji krizinde en kötüsünü görmedik’ | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji krizi için en kötüsünün henüz gelmediğini belirterek, fiyat artışları ve enerji arz kesintilerinin daha da artabileceğini söyledi.

Avustralya’nın başkenti Sidney’de gerçekleşen bir toplantıda konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, bu büyüklük ve karmaşıklıkta bir enerji krizini dünyanın daha önce hiç görmediğini belirtti. Bu sene kış aylarının Avrupa’da çok zor geçeceğini vurgulayan Birol, “Bu dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olabilecek önemli bir endişe” dedi. 1970’lerde yaşanan petrol krizinin enerji ve yakıt verimliliği anlamında önemli yeniliklere kapı açtığını da belirten Fatih Birol, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan sürecin hükümetlerin yenilenebilir enerjiye geçiş hızları üzerinde benzer bir etki yaratabileceğini de ifade etti.

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