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Bor ihracatı ilk 6 ayda 564 milyon dolara ulaştı

13.07.2022 - 08:46
Bor ihracatı ilk 6 ayda 564 milyon dolara ulaştı | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin bor ve bor ürünleri ihracatı ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 9 artarak 564 milyon dolara çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, geçen yılın 6 ayında yaklaşık 1.32 milyon ton bor ürünleri ihracatından 516 milyon dolar gelir sağlandı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Eti Maden ekiplerinin ‘katma değerli ürün’ çalışmaları sonucu, bu yıl miktar düşerken ihracat değeri arttı. Yılın 6 ayında 1.26 milyon ton bor ürünleri karşılığında 564 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Böylece bor ürünleri satışında değer bazında yüzde 9’luk artış yakalandı. Bor ihracatında ilk 5 ülke ise Çin, ABD, Hindistan, Hollanda ve Rusya olarak kayıtlara geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önceki açıklamalarında, “Geçen yıl rekor kırdığımız bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefimiz 1.1 milyar dolar. Miktar olarak ise 2.5 milyon ton bor satma hedefindeyiz. Bu satışların bağlantısının şimdiden yapılması borda yeni bir rekorun geleceğinin en net göstergesi” demişti.


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