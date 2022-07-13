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‘Avrupa Türkiye’den ayakkabı almak istiyor’

13.07.2022 - 09:02
‘Avrupa Türkiye’den ayakkabı almak istiyor’ | Ekonomi Haberleri

Deri sektörünün OSB ihtiyacına dikkat çeken İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, sektörde ölçeklendirme sorununun da altını çizdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Güven Karaca, gerçekleştirilen basın buluşmasında şu konulara değindi:

“Deri sektöründe dünya genelinde 250 milyar dolarlık bir pasta var. Türk deri sektörü ise buradan sadece yüzde 1’in altında pay alıyor. Bu durum da yeni bir OSB şartının artık kaçınılmaz olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Avrupa, Türkiye’den ayakkabı almak istiyor. Bu nedenle Karbon Nötr OSB kurmayı hedefledik. Ancak ölçeklenmek istiyorsak İstanbul doğru bir tercih değil, bugünden hazırlanarak daha önceki hatalarımızı yapmamamız gerekiyor. Amerika’ya, Avrupa’ya satış yapmamız için Sosyal Uygunluk sertifikalarına ihtiyaç var ama geleceği düşünmüş çok az firmamız var”

‘TALEPLERİ GERİ ÇEVİRİYORUZ’

Deri tarafında kapasite sorunu olmadığını dile getiren Güven Karaca konu, ayakkabıya, saraciyeye ve deri konfeksiyona geldiğinde ise ciddi bir kapasite ve sanayileşme sorunu olduğuna dikkat çekti:

“Gelen talepleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. İyiyi konuşurken nerede olduğumuzu da tespit etmek lazım. Örneğin tabakhaneler için en büyük problemlerden birisi gayriresmi hayvan sayısı. İhracata baktığımızda ise şu an ayakkabıda ihracatımız 1 milyar dolar. Avrupa’dan ayakkabıya müthiş bir talep var. Fiziki koşulları oluşsa 4-5 milyar dolarlık ihracat hayal değil. Çevrecilikse ihracatta en önemli konulardan biri. Sektör olarak ihracatta üçüncü ayın sonunda, geçen seneye göre yüzde 30, beşinci ayın sonunda yüzde 27 ve altıncı ayın sonunda ise yüzde 23.6 artış yakaladık. Bu yılın sonunda 2 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Toplamda 6-7 deri OSB var. Tabakhaneler sanayileşmesini tamamlamış durumda. Deri tarafında kapasite sorunumuz yok ancak iş ayakkabıya, saraciyeye ve deri konfeksiyona geldiğinde ciddi bir kapasite ve sanayileşme sorunumuz var. Birçok üretim alanına yurtdışından gelen bir alıcıyı sokamazsınız. Bunun için 25-30 yıllık sanayileşme kalkınma planları oluşturmamız gerekiyor. Tabakhaneciler için 3 tane OSB yeterli olacakken, niye 7 tane var? Çünkü yanlış teşvikler ve planlama yapılmış durumda. Katma değerli üretim yapıyoruz. Hedefimiz total ortalamayı 15 dolara çıkarmak. Meslek liselerinden çıkan öğrencilerin mesleğe dönüşü sadece yüzde 5, fakat öğrenci hali hazırda sektör üzerindeyse bu rakam yüzde 21’e kadar çıkıyor. Yüzde 16’ya kadar kazansak bile bu çok büyük bir başarı. Meslek liseleriyle daha fazla ilgilenmemiz lazım.”


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