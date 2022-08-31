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Elektrikli kamyona özel şarj istasyonu

31.08.2022 - 09:32
Elektrikli kamyona özel şarj istasyonu | Ekonomi Haberleri

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda iki adet 350 kW’lık şarj ünitesi kurdu. Türkiye’de ağır vasıta araçlar için 350 kW kapasitede kurulan ilk şarj istasyonu olma özelliğine sahip olan yeni şarj üniteleri, Mercedes-Benz Kamyon Üretim Mühendisliği Başkanı Prof. Uwe Baake ve Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel’in katılımıyla devreye alındı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yeni kurulum ile Mercedes-Benz Türk Aksaray Ar-Ge Merkezi, Mercedes-Benz yıldızı taşıyan kamyonların tüm dünyadaki “tek uzun yol testi merkezi” görevine ek olarak, sıfır emisyon hedefi kapsamında elektrikli araçların yol testi merkezlerinden biri olma görevini de üstlendi. Sürdürülebilirlik açısından önemli bir dönüm noktası olan elektrikli şarj istasyonlarının faaliyete alınması ile elektrikli araçların da uzun yol testleri Aksaray Ar-Ge Merkezi tarafından gerçekleştirilip onaylanacak.

‘GELECEĞE HAZIRIZ’

Mercedes-Benz Kamyon Üretim Mühendisliği Başkanı Prof. Uwe Baake, “Daimler Truck’ın önemli merkezlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Ar-Ge Merkezi, sürdürülebilir ve karbon nötr taşımacılığın geleceği için gerekli altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün burada hizmete aldığımız şarj istasyonları ile sıfır emisyon hedefi kapsamında elektrikli araçların uzun yol testleri Aksaray Ar-Ge Merkezi tarafından gerçekleştirilecek. Ar-Ge ekiplerimizin sorumluluklarına ek olarak geliştirdikleri çözümler ve yenilikler sayesinde Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların geleceği Türkiye’den belirlenmeye devam edecek” dedi. Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge Direktörü Melikşah Yüksel ise, Yeni başarılara imza atmak için gelecekte de durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz. Mercedes-Benz Türk olarak elektrikli geleceğe tam şarj hazırız” ifadelerini kullandı.


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