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Teker yenilenebilir enerjiyle dönecek

31.08.2022 - 09:41
Teker yenilenebilir enerjiyle dönecek | Ekonomi Haberleri

Brisa ve Enerjisa Enerji yenilenebilir enerji kullanımı ile karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlayacak işbirliğine imza attı. Enerjisa Enerji, Brisa’nın Aksaray’da bulunan fabrikasının çatısına 10 bin 400’ün üzerinde güneş paneli kurulumu gerçekleştirdi. Şirket bu sayede tesis mevcut enerji ihtiyacının 5’te 1’ini güneşten karşılayacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki, Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik pazarının önemli markalarından Brisa, yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E. ON SE olan  elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji işbirliğine imza attı. İşbirliği ile Enerjisa Enerji, Brisa’nın Aksaray’daki fabrikasında 75 bin metrekare çatı alanı üzerine 10 bin 400’den fazla güneş paneli yerleştirilerek bir santral kurdu. 4.2MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralı, yıllık 6 bin 226 MWh’lik üretim kapasitesi ile tesis ihtiyacının yaklaşık 5’te 1’ini karşılayacak. Yaklaşık 2 bin 75 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk bu büyüklüğün yenilenebilir enerjiyle sağlanması sayesinde yılda 3 bin ton CO2 salımının önüne geçilmiş ve karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir katkı sağlanmış olacak.

KARBONSUZ GELECEK

Bu yatırımın, Brisa’nın 2050’deki net sıfır emisyon hedefine doğru önemli bir adım olduğunu belirten Brisa CEO’su Haluk Kürkçü şunları söyledi: “Yolculuğunuzu sağlama alma vizyonu ile faaliyet gösteren bir şirket olarak dünyamızın geleceğini önemsiyoruz. Bu bilinçle, şirketimizin ortakları Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding’in vizyonuyla sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Her yıl karbon emisyonunun ve atıkların azaltılması, enerji ve suyun verimli kullanılmasına yönelik somut aksiyonlarla sürdürülebilirlik performansımızı daha ileriye taşıyoruz. Güneş enerjisi santralı yatırımımızı, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbonsuz bir gelecek için atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.”

100 FUTBOL SAHASI

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2050 sıfır emisyon yol haritasında da yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve rüzgarın artırılması, enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ön planda olduğunu belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar ise, “İşimin Enerjisi çatısı altında enerji çalışmalarımızda son altı ayda toplam kurulu gücümüzü üç katına çıkarttık. Bu yüksek performans, toplam iş girişi ve ciro hedeflerimizin oldukça üzerinde gerçekleşmelere ulaşmamızı sağladı. Çatı güneş santrali projelerimize ek olarak enerji verimlilik projelerimizle 7 bin 350 armatürün LED dönüşümü tamamladık ve 2022 yılı için endüstriyel verimlilik projeleri için çalışmalarımıza başladık. Tüm bu projelerimizin en anlamlı çıktısı ise gezegenimizin karbon ayak izini yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğünde  bir ormanın senelik etkisi kadar (10.000 ton CO2) azaltmak oldu” dedi.

ÇEVRECİ MAĞAZA KONSEPTİ

Brisa Akademi ve Müze ‘Sürdürülebilir - Akıllı’ bina konseptine uygun olarak tasarlanmış olmasıyla öne çıkıyor. Dünya genelinde çevre dostu, sürdürülebilir yapıları sertifikalandıran en prestijli kuruluşlar arasında yer alan LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design/Enerji ve Çevre Tasarımında Öncülük) tarafından da GOLD seviyede sertifikaya sahip olan bina enerji ihtiyacının yüzde 20-25’lik bir bölümünü kendi bünyesinde üretebiliyor. Şirket ayrıca, İzmir’de açtığı Premium mağaza konseptli Bridgestone Performance Center’da da güneş enerjili totem kullanımını da başlattığını duyurmuştu.


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