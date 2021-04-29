Dünyanın en büyük bankası kârını artırdı | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en büyük bankası ICBC ilk çeyrekte net kârını yüzde 1.5 artırdı.

Çin merkezli Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), 2021'in ilk çeyreğinde kârını yüzde 1.5 artırdı. Bankadan yapılan açıklaya göre, bu artışta, Çin'in koronavirüsün ekonomik etkilerinden toparlanma sürecinin hız kazanmasıyla dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde kredilere olan talebin artması da etkili oldu.

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Bankanın borsaya yaptığı bilgilendirmede net kârının yılın ilk üç ayında 85.7 milyar yuan (13.25 milyar dolar) arttığı ifade edildi. Geçen sene aynı dönemde banka 84.5 milyar yuan kâr etmişti.

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