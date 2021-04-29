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ECB: Bu konuda önemli iyileştirme yapmalı

29.04.2021 - 13:55
ECB: Bu konuda önemli iyileştirme yapmalı | Ekonomi Haberleri

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Elderson, "Bankalar iklim risklerini ele alış şekillerinde önemli iyileştirmeler yapmalı" açıklamasında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Frank Elderson, Euro Bölgesindeki bankaların halen risk yönetimi süreçlerine iklimle ilgili hedefleri dahil etmediğini ve bu konuda önemli iyileştirmeler yapmalarının gerektiğini söyledi.

Elderson, "Euro Bölgesindeki bankalar iklim ile ilişkili ve çevresel riskleri yönetme kapasitelerinde önemli iyileştirmeler yapmalı ve bu risklerin aralarında kredi, piyasa, operasyonel ve likidite risklerinin de bulunduğu diğer risklere yol açabileceğini kabullenmeye başlamalı" dedi.

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Elderson, ECB'nin risklerin yönetimi konusundaki beklentilerini formüle dönüştürmeden önce bu konuda düzenleyici kurumların alacağı kararları beklemek zorunda olmadığını ve bankanın diğer bankaların düzenli denetimlerinde bu konuyu da ele alacağını sözlerine ekledi.


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