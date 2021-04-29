‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Dünyanın en büyük bankası kârını artırdı Dünyanın en büyük bankası kârını artırdı

Avrupa Birliği'nde araç satışları hızlandı

29.04.2021 - 12:44
Avrupa Birliği'nde araç satışları hızlandı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, ticari araç pazarında toplam satışlar martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,3 artış gösterdi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mart ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri martta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95,3 artarak 204 bin 46 seviyesine çıktı.

Söz konusu satış miktarı 2020 yılının mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sıkı kapanmalar nedeniyle 104 bin 480 seviyesine inmişti. AB ülkeleri arasında mart ayında ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 215,3, Fransa'da yüzde 166,7, İspanya'da yüzde 151,7 ve Almanya'da yüzde 34,2 arttı.

##$HABER_1469558$##

AB üyesi 27 ülke arasında mart ayında en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 52 bin 630, Almanya'da 37 bin 743, İtalya'da 20 bin 895 ve İspanya'da 20 bin 199 ticari vasıta tescil edildi. Öte yandan, AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Mart 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,6 artarak 501 bin 703'e çıktı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: 1,13% Hacim : 11.712 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.391 29.04.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.391
8,2159 Değişim: 0,16%
Düşük 8,1830 30.04.2021 Yüksek 8,2221
Açılış: 8,203
9,9709 Değişim: 0,07%
Düşük 9,9260 30.04.2021 Yüksek 9,9897
Açılış: 9,9638
467,63 Değişim: 0,08%
Düşük 466,36 30.04.2021 Yüksek 468,49
Açılış: 467,25
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.