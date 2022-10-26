‘Dünya ilk gerçek enerji krizini yaşıyor’ | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasalarında arzın talebi karşılayamayacağı endişesi ve petrol üreticilerinin üretimi kısmasının ilk gerçek enerji krizine neden olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Singapur Uluslararası Enerji Haftası Konferansı’nda konuşan IEA Başkanı Fatih Birol, üyelerinin gerektiğinde yeniden acil durum rezervlerini kullanıma açmak için gerekli petrol rezervlerine sahip olduğunu da belirterek, “Tedarik kesintileri görmemiz durumunda hâlâ piyasaya sürülecek çok miktarda stokumuz var. Bu şu anda gündemde değil ama her an gündeme gelebilir” dedi. Birol, dünya ekonomileri resesyonun eşiğindeyken OPEC+’nın bu ay yapılan toplantıda aldığı üretimi kısma yönündeki kararı ‘talihsiz’ olarak yorumladı ve fiyat görünümünü tehdit ettiğini belirtti. IEA üyeleri, bu yılın başlarında fiyatlardaki artışın ardından petrol rezervlerini kullanıma açmıştı. Haziran ortasından itibaren fiyatlarda yüzde 30 civarında düşüş yaşandı. Fatih Birol ayrıca, Avrupa’da olağandışı ılıman sıcaklıklar nedeniyle fiyatların son zamanlarda yumuşamasının ardından doğalgaz arzı açısından “dünya düzlüğe çıkmış değil” ifadelerini kullandı.

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