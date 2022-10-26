‘Kadın girişimciler 5 yılda düşüşe geçiyor’ | Sektör Haberleri

2015 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye işbirliğinde hayata geçirilen ‘Kız Kardeşim’ projesi, Kıbrıs’ta girişimci kadınlarla geçen hafta buluştu.

Hürriyet gazetesinden Seda Türkoğlu'nun haberine göre; Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Değer Yaratan Kadın Girişimciler Zirvesi’nde, ‘Kız Kardeşim’ projesi ile 7 yılda edinilen tecrübeler paylaşıldı.

Panelistlerden Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Fatma Ayanoğlu, “Türk kadın girişimci ve kadın kooperatiflerinde ciddi bir artış var. Ancak üretim yapan kadınların çoğunda start-up olma, unicorn olma, yatırım alma hedefi yok. Birkaç iyi örnek olsa da bu bakış açısıyla yapılan girişimler çok az. Sadece üretmek, o üretimin sürdürülebilirliği için yeterli değil. Kadın girişimcilerimizin işletmeleri 5 yıl içinde düşüşe geçiyor” dedi.

165 KOOPERATİFE ULAŞTI

Etkinlikte konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kadınların iş hayatına kazandırılmasında emeği geçen herkesi kutlarken GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, KKTC’li kadınların güçlü girişimcilik örneği sergilediklerini söyledi. Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca da proje ile 165 kadın kooperatifine ulaştıklarını kaydetti.

ÜÇ BÜYÜK PROBLEM

“ESKAR olarak, ‘Kadın girişimcilerin neden sürdürülebilir işler yapamadığı’ konusunda bir araştırma yaptıklarını anlatan Prof. Ayanoğlu, şöyle devam etti: “Bunun üç ana nedeni var. İlki, kadınlar sadece üretiyorlar ve yeni yönetim modellerini bilmiyorlar. Yani ‘Ürünümü nasıl satarım, nasıl pazara çıkarım’ gibi konulara bakmıyorlar. Sadece yerelde kalıyorlar. İkincisi, nakit akışını yönetemiyorlar. Finansal okur-yazarlıkları düşük. Üçüncüsü, dijital okur-yazarlıkları düşük. Dijitalleşiyoruz ve bu dünyada etkin olunmadığı zaman kadınlarımız yerelde kalıyor. Kadınlarımız bu alanlarda ufacık bir destek gördüklerinde ise o kırılma noktasını yaşayıp çok iyi yerlere gelebiliyorlar.”

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