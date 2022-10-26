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2023 yıllık programı yayımlandı! BES’ten ayrılmayana avantajlı kredi imkânı

26.10.2022 - 09:18 | Son Güncelleme :
2023 yıllık programı yayımlandı! BES’ten ayrılmayana avantajlı kredi imkânı | Bes Haberleri

2023 yıllık programı dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda gelecek yıl uygulanacak politika ve tedbirler, yürütülecek faaliyet ve projelere yer aldı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; programa göre uzun vadeli tasarruf için Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebi ile sözleşmelerini sonlandırmak yerine BES birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanacak. Katılımcının ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak. Paydaşların görüşleri doğrultusunda taslak Yönetmelik hazırlanacak. Katılımcılar, bankalar ve emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.

ENERJİ TİCARETİ ÖDEMELERİNE MİLLİ PARA

Mali piyasalarla ilgili çalışmalar kapsamında ikili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkânları artırılacak. TCMB-Çin Merkez Bankası arasında yenilenen Para Takası Anlaşması kapsamında firmalara Çin Yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak. Bazı ülkelerle karşılıklı olarak finansal piyasalarda enerji ticareti ödemeleri dahil milli para cinsi işlemlere başlanması, TL varlıklara yatırım yapılması, milli kredi kartlarının kabulü ve finansal işlemlerin milli para cinsinden gerçekleştirilmesi, bankalararası işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi için hayata geçirilen önlemlerin diğer ticaret ortakları ile de geliştirilmesi için girişimde bulunulacak.

FAST’LE ENTEGRASYON ÇALIŞMASI

Ayrıca programa göre dijital Türk Lirası’nın ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak. Dijital Türk Lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak.

- Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar yapılacak.

- Sahtecilikle mücadele kapsamında erken uyarı özelliğine sahip, risk modelleme özelliğine dayalı bütünleşik bir sistem oluşturulacak. *Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecek.

- Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nden (NGS) ilk elektriğin 2023 yılı içerisinde üretilmesi hedefleniyor. Akkuyu NGS’nin birinci ünitesi için gereken nükleer yakıt sahaya ulaştırılacak.

- BOTAŞ ve TEİAŞ yatırımlarının finansmanının bir kısmını dış proje kredilerinden karşılayacak. TMO’nun 4 milyon ton buğday ve 500 bin ton mısır, TÜRKŞEKER A.Ş.’nin 7 milyon ton şeker pancarı alımı yapması öngörülüyor. 10 milyar liralık özelleştirme geliri elde edilmesi bekleniyor.

- Yurtiçinde üretilen elektrikli otobüslerin şehir içi ve şehir dışı taşımacılıkta kullanımının yaygınlaştırılmasına dönük destek ve düzenlemeler yapılacak.


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