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Doğalgaz göçü durduruyor

05.04.2021 - 09:45
Doğalgaz göçü durduruyor | Ekonomi Haberleri

Pandemi döneminde doğalgaz hattının gittiği yerleşim yerlerinde göçün durduğunu fark ettiklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hatta bu bölgeler tersine göç almaya başlıyor” dedi. Dönmez, hedeflerinin nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere ulaşmak olduğunu, tatil bölgelerinin de planlarında bulunduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, özellikle pandemi döneminde doğalgazın olduğu yerleşim yerlerinde göçün durduğunu farkettiklerini söyledi. Doğalgaz dağıtım sektörüne gaz gitmeyen yerleşim yerlerine ilişkin bir bütçeleme çalışması yapmalarını istediklerini dile getiren Dönmez, “Doğalgazın girdiği yerlerde hakikaten göçü durduruyoruz, hatta tersine de göç almaya başlıyor. Özellikle emekli olup çocukluğu, gençliği ilçesinde geçen vatandaşlarımız doğalgaz olunca sadece yazın değil kışın da orada kalmaya başlıyor. Bunu biz özellikle bu pandemi döneminde çok hissettik” diye konuştu.

ÖZELLİKLE KÜÇÜK İLÇELER

Enerji Bakanı Dönmez bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, son 20 yılda doğalgaz kullanan il sayısının 5’ten 81’e çıkarıldığını belirterek, nüfusun yüzde 80’ine doğalgaz götürüldüğünü söyledi. Nüfusun yüzde 65-66’sının fiilen doğalgaz kullandığını anlatan Dönmez, 591 ilçe ve yerleşim biriminde doğalgaz kullanıldığını, 2021’de de 35 ilçeye daha doğalgaz götürüleceğini bildirdi. Nüfusu 20 binin üstünde olup henüz doğalgaz kullanmayan ilçelere doğalgaz götürmek için çalıştıklarını kaydeden Dönmez, “Bir sonraki aşamada 15 binin üstündeki ilçelere bakacağız, sonra da 10 bin nüfus ve üzerinde olanlara. Hedefimiz, merkez nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere doğalgazı götürmek, doğalgazla tanıştırmak. Boru hatlarının uzun olduğu yerlerde belki taşıma yoluyla gaz ihtiyaçlarını karşılayacağız, 86 ilçemizi de CNG/LNG ile besliyoruz” şeklinde konuştu.

70 İLÇE VAR

Doğalgaz dağıtım sektörüne bir çalışma yapmalarını istediklerini ifade eden Dönmez, “Sorumluluk altında olan lisans bölgelerinde bu bahsettiğim nüfus kriterlerine uygun olarak hemen bir projelendirme ve buna bağlı olarak bütçeleme çalışmalarını istedik. Üç hafta içerisinde o çalışmalar bakanlığımıza gelecek. Biz de EPDK ile birlikte bir planlama yapacağız. Yatırımların hem ekonomik, hem sosyal, hem çevresel etkilerini hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor ki rasyonel bir karar alabilelim. Nüfusu 10 bin olup doğalgaza ulaşamayan yerleşim sayımız 70 civarında. Örneğin Konya nüfusunun şu anda yüzde 80’i doğalgaza erişmiş durumda, ilçe sayısı itibarıyla yarısı. Geriye kalan 15-16 ilçe dağınık ve nüfusları çok daha az olan, biraz daha merkezden uzak yerleşim birimleri. Ama doğal olarak vatandaşımız da her gittiğimiz yerde, ‘komşu ilçemizde var, il merkezimizde var, biz de doğalgaz kullanmak istiyoruz’ diyor” diye konuştu.

TATİL BÖLGELERİ PLANDA

Pandemi döneminde vatandaşın yazın kalmaya gittiği yerlerde doğalgaz varsa kışın da kaldığını gördüklerini söyleyen Dönmez, tatil beldelerine doğalgaz götürülüp götürülmeyeceği konusunda, “Tatil beldelerinin özellikle Akdeniz, Ege’de kış çok sert geçmiyor. Şimdi İç Anadolu’da kış hakikaten çok sert geçer ve tüketim daha yüksek ve onların bütçelerine daha fazla yük getiriyor. Bugüne kadarki yapılan yerlerin kendi içerisinde bir tutarlılığı var. Ama oralardan da talepler gelmiyor değil. 5 yıllık bir yatırım dönemi planlıyoruz, buralara da doğalgazı götürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

YENİ GEMİ İÇİN SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Şu anda Fatih, Yavuz ve Kanuni olmak üzere üç tane sondaj, Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis’le de iki tane sismik araştırma gemisi olduğunu dile getiren Dönmez, “Dördüncü gemiyle ilgili olarak şimdi bizim Karadeniz’deki iş planımıza bağlı olarak bir çalışma başlattık. Çeşitli gemiler var şu anda satışa, devre hazır… 3’üncü şahıslardan bağımsız ekspertiz raporlarının alınması, hem bizim kendi personelimizin teknik değerlendirmeleri, sonrasında da tabii fiyata ilişkin bir değerleme yapılması gerekiyor. Dördüncü gemiyle ilgili planımız var, aynı anda birkaç seçeneği değerlen-diriyoruz. Şartları en uygun hem teknik, hem de ekonomik olarak tercih edip bir tanesinde karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

MİNİ YEKA GES YARIŞMASI NİSANDA

Dönmez, YEKA GES-3’le (güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları) ilgili olarak başvuruları mart ayında aldıklarını belirterek, “700’ün üzerinde başvuru geldi, her bir başvuru önce teknik olarak inceleniyor fiyat zarfları açılmadan. Nisan ayı içerisinde etap-etap, il-il bu yarışmaları yapmak ve yarışmaları tamamlamak istiyoruz” dedi.


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