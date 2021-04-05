Bitcoin fiyatları 58 bin dolardan döndü | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, mart ortasında gördüğü 61 bin 683 dolarlık yeni zirveden 52 bin dolara kadar indikten sonra toparlandığı 60 bin dolardan gelen kar satışlarıyla 58 bin dolara döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Mart ortasında gördüğü 61 bin 683 dolarlık yeni zirveden 52 bin dolara kadar indikten sonra toparlandığı 60 bin dolarda gelen kar satışlarıyla 58 bin dolara döndü. Bitcoin fiyatları gün içerisinde en yüksek 58 bin 419 dolar seviyesini görürken; saat 09.36 itibarıyla yüzde 2.48 dolarlık düşüşle 57 bin 183 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Bitcoin’in 60 bin doların üzerini gördüğü 1 Nisan’da 1.99 trilyon dolara tırmanan toplam piyasa hacmi de yeni haftaya 1.93 trilyon dolarda başladı.

Son 24 saat içinde 57 bin 419 ve 58 bin 913 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.21 artışla 58 bin 147 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 4.74 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 86.54 milyar dolar düzeyindeydi.

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Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.20 artışla 2 bin 51 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 20.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 236.82 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4.14 artışla 347.57 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 29.29 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 53.77 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 1.0 trilyon 934 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 30 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 9 bin 111 kripto para biriminin işlem gördüğü 37 bin 635 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.1’ini Bitcoin, yüzde 12.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 150 milyar dolar düzeyindeydi.

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