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Asırlık kulübün iflası talep edildi

05.04.2021 - 09:51 | Son Güncelleme :
Asırlık kulübün iflası talep edildi | Ekonomi Haberleri

Bir asrı deviren geçmişi ile Türkiye’nin en eski spor kulüplerinden biri olan Ankaragücü’ne karşı dikkat çekici bir davanın açıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; kulübün bağlı olduğu şirkete 2 milyon lira gönderen bir iş insanı, parasını alamayınca şirketin iflasını istedi. Ankaragücü Futbol AŞ’ye karşı iflas istemli dava Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açıldı. Hürriyet’in ulaştığı dava dosyasına göre, iş insanı K. S., 2016 yılında dönemin kulüp yöneticileri ile şirketin yüzde 10’unun devri konusunda anlaşmaya vardı.

YÜZDE 10’A KARŞILIK

İş insanı K. S. banka yolu ile kulübün bağlı olduğu şirketin hesabına 2 milyon liraya yakın para gönderdi. Anlaşma, yapılan ödemeye karşılık şirketin yüzde 10’unun K. S.’ye devrinin yapılacağı yönündeydi. Dönemin kulüp yöneticisi İhsan Akalan’ın da banka hesabına gönderilen ödeme sonrası, söz konusu hisselerin devri gerçekleşmedi.

İFLASI İSTENDİ

Taraflar arasında yürütülen görüşmeler de olumsuz sonuçlanınca K.S. ilk olarak şirkete karşı icra takibi başlattı. İcra takibine şirket itiraz etti. Bu kez, itirazın kaldırılması ve şirketin iflası istemi ile dava açıldı. K. S.’nin avukatı Tuğçe Orhan’ın imzasını taşıyan dava dilekçesinde, icra takibine itirazın, borcun ödenmesinin geciktirilmesi amacı taşıdığı öne sürüldü.

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, duruşmanın önümüzdeki 10 Haziran’da yapılacağını taraflara bildirdi.

KULÜP 110 YILI GERİDE BIRAKTI

MKE Ankaragücü, Türkiye’nin en eski futbol kulüplerinden biri. Savunma sanayinde çalışan işçiler ile bu sektörde çalışacak meslek okulu öğrencilerin talebi ile Ağustos 1910’da kuruldu. Süper Lig’de top koşturan MKE Ankaragücü’nün bağlı olduğu şirketin sermayesi 20 milyon TL.


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