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Doblo’dan Türkiye’ye veda

08.06.2022 - 09:28
Doblo’dan Türkiye’ye veda | Ekonomi Haberleri

TOFAŞ’ın Bursa fabrikasında ürettiği Fiat Doblo’nun üretimi İspanya’ya kaydırıldı. 2021 yılında iki büyük otomotiv devi FCA ile PSA’nın birleşmesiyle kurulan Stellantis Grubu, Doblo’nun 5’inci neslinin 2023 yılının başından itibaren İspanya’daki Vigo fabrikasında üretileceğini duyurdu. 22 yıldır üretimi Bursa’da gerçekleşen Doblo’dan bugüne kadar 2 milyon adedin üzerinde üretildi ve bu üretimin yüzde 75’inden fazlası dünyanın 80 farklı ülkesine ihraç edildi.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; Türkiye otomotiv sektörünün hafif ticari araç üretim üssü olmasına öncülük eden model, iç pazarda özellikle küçük ve orta işletmeler tarafından tercih ediliyordu.

EK SÜRE İSTENDİ

Stellantis, Doblo üretiminin 2022 sonu itibariyle İspanya’da devam edeceğini duyururken, Tofaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, üretimin bir sene daha Türkiye’de kalması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Tofaş açıklamasında, “23.10.2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar TOFAŞ fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

ELEKTRİKLİ OLDU

Stellantis’in açıkladığı karar ile grup bünyesindeki Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen’in hafif ticari modelleri aynı platformda üretilmiş olacak. Bu arada Toyota’nın hafif ticari modeli de bir süredir Stellantis ortaklığında üretiliyor. Stellantis bünyesinde Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall gibi markalar faaliyet gösteriyor. Stellantis’ten yapılan resmi açıklamada, yeni Doblo’nun 280 km menzile sahip tam elektrikli bir seçenek ile de tüketiciye sunulacağı kaydedildi. Açıklamada, 5’inci nesil Doblo’nun Fiat’ın üçüncü yüzde yüz elektrikli modeli olacağı belirtilirken, aracın benzinli ve dizel motora sahip versiyonlarının da üretileceği kaydedildi.

HİSSELER YÜZDE 7 DÜŞTÜ

Pazartesi günü 78.90 TL seviyelerinden alıcı bulan Tofaş hisseleri, Stellantis’in açıkladığı karar ve KAP duyurusunun ardından dün yaklaşık yüzde 7 değer kaybıyla en düşük 72.85 TL’den işlem gördü. Gün içerisinde hisseler bir miktar toparlanarak 73.50 TL bandında seyretti. Koç Holding ile FCA Italy SPA’nın eşit hissedar olduğu Tofaş, Doblo haricinde Fiat Egea ailesinin Sedan, Hatchback, Station Wagon ve Cross modellerinin yanı sıra Fiorino modellerinin de üretimini yapıyor. Geçtiğimiz yıl 450 bin adetlik üretim kapasitesinin 288 bin adedini kullanan Tofaş’ın üretiminin ortalama yüzde 35’ini Doblo oluşturuyor. Stellantis’in küresel üretim stratejisi kapsamında Doblo’nun yerini yeni bir modelin alması bekleniyor.

‘DOBLO GİTTİ ENİŞTE’

Kararın duyulmasının ardından birçok kişi sosyal medyadan “Doblo gitti enişte” ve “Doblo’ya ne oldu enişte” gibi yorumlar yaptı.  Türkiye’de genellikle KOBİ’lerin kullandığı Doblo’ya halk arasında ‘enişte aracı’ esprisi de yapılıyordu. İlk kez 1999 yılında duyurulan Doblo’nun proje aşamasındaki kod adı ‘Scudino’ olarak belirlenmişti. Proje başlangıcında o dönem 300’e yakın Türk mühendis görev almıştı. 2000 yılında Paris Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan model için 7 yıllık bir süre ve yılda 100 bin adet üretim hedeflenmişti. Ancak, Doblo’nun ihracat pazarlarındaki başarısıyla proje uzun yıllar devam etti. 2006 yılında Avrupa’da yılın ticari aracı seçilen model, 2014 yılında RAM markasıyla ABD pazarına da ihraç edilmeye başlanmıştı.


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