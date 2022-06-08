dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Haziran dolar fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum

08.06.2022 - 10:04
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,21 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,74 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,91 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,7510 TL seviyesini, en yüksek ise 16,9930 TL seviyesini görürken; kur saat 09:52 itibarıyla 16,9800 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2190 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2112 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,3840 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında yükselişle 102,51 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0687 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,01 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,96 seviyesinde bulunuyor.

 


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