dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Haziran dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,21 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,74 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,91 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,7510 TL seviyesini, en yüksek ise 16,9930 TL seviyesini görürken; kur saat 09:52 itibarıyla 16,9800 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2190 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2112 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,3840 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında yükselişle 102,51 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0687 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,01 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,96 seviyesinde bulunuyor.

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