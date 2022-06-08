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Mayıs ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

08.06.2022 - 10:23
Mayıs ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Mayıs ayı en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,86 oranında Amerikan Dolarında gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 1,66 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,86 oranında Amerikan Dolarında gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 1,66 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 3,79, külçe altın yüzde 5,90, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,02, BIST 100 endeksi yüzde 7,95 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 1,61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,62, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,80, BIST 100 endeksi yüzde 2,79 ve DİBS yüzde 3,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,53 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi. DIBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,86 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,78, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,95 oranıyla yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,59 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,76 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,72 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 19,06, BIST 100 endeksi yüzde 26,89, Euro yüzde 29,45, mevduat faizi (brüt) yüzde 49,82 ve DİBS yüzde 52,98 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 8,31 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 2,17, Euro yüzde 5,60, mevduat faizi (brüt) yüzde 32,86 ve DİBS yüzde 37,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.


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