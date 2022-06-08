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Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi 149,2 milyar TL fazla verdi

08.06.2022 - 09:14
Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi 149,2 milyar TL fazla verdi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine nakit dengesinin Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada  "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, şu paylaşımı yaptı:

"Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."


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