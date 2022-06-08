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Hububatçılardan 5 ayda 4.5 milyar dolarlık ihracat

08.06.2022 - 09:10
Hububatçılardan 5 ayda 4.5 milyar dolarlık ihracat | Sektör Haberleri

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), hububat sektörü ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre İHBİR’in mayıs ayı ihracatı, geçen yılın mayıs ayına oranla yüzde 15.75 artış ile 223.1 milyon dolara çıktı.

Sektörün Türkiye geneli mayıs ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 43.41 artışla 874.4 milyon dolara ulaşırken, ilk beş aylık ihracat yüzde 32.2 artışla 4.46 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İHBİR’in mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ABD, Irak ve Tunus oldu. Birlik; ABD’ye yüzde 22.27 artışla 22.3 milyon dolar, Irak’a yüzde 54.8 artışla 15.3 milyon dolar, Tunus’a da yüzde 5 bin artışla 10.4 milyon dolar ihracat yaptı. En fazla ihracat şeker ve şeker mamullerinde gerçekleşirken, onu diğer gıda müstahzarları ve pastacılık ürünleri takip etti.

Açıklanan rakamları değerlendiren İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Türkiye’nin üretimdeki gücüne dikkat çekerek, sektörün ihracatta da hızlı bir ivmeyle yoluna devam ettiğini söyledi. Hububat sektörünün genel ihracatının ilk beş ayda 9 milyar dolarlık yıl sonu hedefinin yarısına ulaştığını anlatan Taycı, “Şimdiye kadar fazla giremediğimiz Asya ve Latin Amerika pazarı için özel çalışmalar yapacağız. Çin, Kore ve Japonya gibi pazarlarda tutunabilirsek sektörün ihracatını çok daha yükseklere çekebiliriz” dedi. Taycı, özellikle KOBİ ve KOBİ altı düzeyindeki firmalara destek olarak hepsini birer ihracatçı haline getirmek istediklerini belirtti.


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