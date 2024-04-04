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Dış ticaret açığı Mart'ta 7,5 milyar dolar oldu

04.04.2024 - 09:23 | Son Güncelleme :
Dış ticaret açığı Mart'ta 7,5 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

2024 yılı Mart ayında ihracat 22 milyar 578 milyon dolar, ithalat 30 milyar 95 milyon dolar ve dış ticaret açığı 7 milyar 517 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, Mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, Mart ayı ihracat rakamı, 2024 Ocak ayındaki 20,0 milyar dolar ve Şubat ayındaki 21,1 milyar doların üzerinde gerçekleşerek, Mart ayında ihracatın aylık artışının devam ettiğini gösterdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"2023 yılı Mart ayına kıyasla %4,1 oranında bir gerileme gerçekleşse de, tarihsel olarak en yüksek 3. Mart ayı ihracat değeri olarak kaydedildi. Yıllık bazdaki gerilemenin en önemli nedeni, 2024 Mart ayındaki takvim etkisidir.

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Şöyle ki; 2024 Mart ayında 5 defa Cumartesi-Pazar tatil günleri olmuştur. Hâlbuki 2023 Mart ayında 4 defa Cumartesi-Pazar tatil günleri vardı. İhracat ve ithalat, Pazartesi'den Cuma'ya hafta içi işgünlerinde yoğun yapılmakta, Cumartesi-Pazar ise çok düşük miktarda gerçekleşmektedir. Öte yandan; 2023 yılı Mart ayında 23,548 milyar dolar ile Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihindeki en yüksek aylık rakam elde edilmişti. Bunda, 6 Şubat Depreminden dolayı 2023 Şubat ayı içinde yapılamayan bir kısım ihracatın Mart 2023'te yapılabilmesi etkili olmuştu.

2024 yılı Mart ihracatında ayrıca, başlıca pazarlarımız olan batı dünyasında özellikle ihracatımızın %40'lık payını oluşturan Avrupa Birliği'nde küresel boyutta ekonomik faaliyetlerin zayıf seyretmesi, küresel ticarette ve Avrupa Birliği'nde ithalatın gerilemeye devam etmesi de oldukça etkili olmaktadır.

Diğer taraftan, yine olumlu bir gelişme olarak, 2024 Mart ayı ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azalarak, 30 milyar 95 milyon dolara gerilemiştir. İthalatta geçen Ağustos ayından bu yana aylık azalış trendi devam etmektedir."


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