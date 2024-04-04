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Fed Başkanı Powell'den faiz mesajı: Yıkıcı olabilir

04.04.2024 - 09:20 | Son Güncelleme :
Fed Başkanı Powell'den faiz mesajı: Yıkıcı olabilir | Faiz Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in Başkan Jerome Powell , ABD Merkez Bankası'nın yüksek gösterge faiz oranının yüksek enflasyona karşı işini yaptığını söyledi. Powell, faizin çok erken düşürülmesinin Amerikan ekonomisi için oldukça yıkıcı olabileceği konusunda uyardı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Fed Başkanı Jerome Powell, California'da düzenlenen bir konferansta ABD ekonomisine yönelik mevcut risklerin iki taraflı olduğunu ve yöneticilerin faiz oranlarını çok hızlı ya da çok yavaş düşürmeye yönelmesi durumunda ekonomi açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi.

"Fakat çok erken hareket etme riski gerçekten de enflasyonun yükselmesidir" diyen Powell "Eğer daha sonra geri dönmek zorunda kalırsak bu oldukça yıkıcı olur." diye ekledi. 

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Ancak Powell, ABD ekonomisi beklendiği gibi gelişmeye devam ederse, çoğu Fed yöneticisi hâlâ politika faizini bu yılın bir noktasında düşürmeye başlamanın uygun olacağını beklediklerini söyledi.

Fed, faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 ile 5,50 arasında tutuyor. Banka ABD enflasyonunun yüzde 2'ye düşmesini hedeflemekte. 

Geçtiğimiz ay, Fed yöneticileri bu yıl için üç faiz indirimi yapmayı planlıyor. Artan fiyatlara karşı son dönemde kaydedilen ilerlemeyi sekteye uğratan enflasyondaki son yükselişe rağmen bu yolda ilerlemeye devam ediyorlar. 

2024'TE BİR KESİNTİ Mİ?

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in CNBC'ye artık politika yapıcıların bu yıl, 2024'ün son çeyreğinde sadece bir faiz indirimi yapması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Bostic, son aylarda kesintilerin zamanlaması konusunda bir konuşma yaptı. Bostic, erken kesintilere ilişkin çekincelerini ve kesintilerin yaza kadar başlatılması yönünde temkinli desteğini dile getirdi.

Ancak yılın ilk birkaç ayında enflasyonda artış görülürken, hem ekonomi hem de işgücü piyasası dayanıklılık belirtileri gösterdi ve bu da onun bakış açısını bir kez daha değiştirmesine yol açtı.

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Bostic "Daha önce bulunduğum yere geri döndüm, çünkü enflasyonun gidişatında çok daha inişli çıkışlı bir yol izlediğini gördük. Sadece izleyip bekleyip işlerin nasıl gelişeceğini görmemiz gerekecek" dedi. 

Ekonomi beklendiği gibi gelişmeye devam ederse Bostic, Fed'in bu yılın son çeyreğinde faiz indirimine başlamasının uygun olacağını söyledi. Bostic "Şu anki görüşüm, enflasyonun 2024 boyunca kademeli olarak düşeceği yönünde" dedi ve Fed'in 2026 başından önce uzun vadeli yüzde iki hedefine ulaşmasını beklemediğini de sözlerine ekledi.


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