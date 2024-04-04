  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • THY'den ucuz bilet kampanyası
‹ Önceki Haber Dış ticaret açığı Mart'ta 7,5 milyar dolar oldu Dış ticaret açığı Mart'ta 7,5 milyar dolar oldu Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

THY'den ucuz bilet kampanyası

04.04.2024 - 09:26 | Son Güncelleme :
THY'den ucuz bilet kampanyası | Genel Haberler

Türk Hava Yolları, 4-5 Nisan 2024 tarihinde alınan 799 liradan başlayan yurt içi uçak biletleriyle 1 Ekim-30 Kasım 2024 tarihinde seyahat edilebilecek.

Türk Hava Yolları yurt içine ilişkin ucuz bilet kampanyası yaptı. 4-5 Nisan 2024 tarihinde 799 liradan başlayan fiyatlarla 80 bin bilet satışa çıktı.

Alınan biletlerle 1 Ekim - 30 Kasım 2024 tarihinde seyahat gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 799 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL olarak belirlendi.
Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette ise 1.189 TL oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.043 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
997 TL        
EURO
1.003 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.