Dijital yatırımla istihdamı artıracak | Ekonomi Haberleri

Kardemir, 85 yıldır sürdürdüğü çelik üretim faaliyetlerini bölge istihdamına katkı sağlamak adına attığı yeni adımlarla devam ettiriyor.

Kardemir AŞ ve Kardemir Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü ve projelendirdiği, “Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Projesi”nin temsili sözleşme imza töreni geçtiğimiz günlerde Bartın’da düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da yer aldığı törene, Kardemir Genel Müdürü Necdet Utkanlar da katıldı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçmesi planlanan projeyle, 648 kursiyerin mesleki yeterlilik alanında gelişim sağlaması ve istihdama kazandırılması hedefleniyor. 15-34 yaş arası çalışmayan, istihdama hazır nüfusu kapsayan “Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Projesi”nde kursiyerler, Kardemir’in fabrika sahasında yer alan Eğitim ve Kültür Merkezi’nde hazırlanan dijital yatırımı tamamlanmış dersliklerde eğitim alacaklar. Proje dahilinde, 144 saat kaynakçılık, 136 saat haddecilik, 160 saat vinç operatörlüğü, 24 saat İş Sağlığı ve Güvenliği ve 40 saat robotik kodlama eğitimi verilmesi planlandığı belirtildi. Kardemir Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı ile Karabük Üniversitesi tarafından ortak yürütülecek proje, birçok sivil toplum kuruluşu ile de işbirliğini kapsayacak.

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