Apple’dan ‘uydu’ hamlesi | Teknoloji Haberleri

Apple, önceki gece başta iPhone 14 serisi olmak üzere birçok yeni ürününü tanıttı. Tanıtıma iPhone 14’le birlikte gelen ve acil durumda hayat kurtarabilecek iki yeni özellik damgasını vurdu. Buna göre, yeni iPhone’lar artık G kuvvetini ölçerek trafik kazasını algılayabilecek ve telefonun çekmediği yerlerde uydu üzerinden haberleşmeye imkân tanıyacak. İşte ses getiren etkinliğe dair tüm detaylar...

Hürriyet gazetesinden Volkan Yılmaz'ın haberine göre; Apple’ın yıllardır stabil olarak devam eden eylül etkinliği sona erdi. Özel Apple etkinliğinde en çok ses getiren ürünler elbette yeni iPhone 14 modelleri oldu. Yeni seride çok satmadığı için artık bir “mini” seçenek sunmayan Apple, “iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max” olmak üzere dört farklı modelden oluşan yeni seride önemli iyileştirmeler karşımıza getiriyor. iPhone 14 ve 14 Plus modellerinde iPhone X ile hayatımıza giren çentiğe bir kez daha yer veren Apple, 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ise Dynamic Island adı verilen ekran deliğini karşımıza çıkardı. Bu Face ID’ye gücünü veren TrueDepth kamera sistemine ve selfie kamerasına ev sahipliği yapan ekran deliği, dinamik yapıda tasarlanmış.

İŞLEVSEL ÇENTİK

Dynamic Island için iOS 16 temelinde özel bir yazılım altyapısı kuran Apple, bu sayede ekran deliğini boş bir siyah bölüm olmaktan çıkarmış ve işlevsel hale getirmiş durumda. 14 Pro ve 14 Pro Max’in çok önemli bir özellikleri daha bulunuyor. Telefonların 1 Hz yenileme hızına iniş yapabilen 2.000 nit parlaklığındaki ekranları, “hep açık ekran” özelliğine sahip. Android tarafında yıllardır olan bu özellik, aktif edildiği zaman çok sayıda bilgiyi sürekli olarak modellerin ekranında tutuyor, bu sayede sık sık kilit açmaya gerek kalmıyor. 14 Pro ve 14 Pro’nun ana kamerasını 12 megapikselden 48 megapiksele çıkaran ve çok sayıda iyileştirme getiren Apple, bu modellerde A16 Bionic, 14 ve 14 Plus’a ise A15 Bionic işlemci ile güç veriyor.

‘E-CALL’ CEBE GİRDİ

iPhone 14’lerin en önemli yeniliklerden birisi ise getirilen yeni otomobil kaza algılama sistemi oldu. 256 G’ye kadar G kuvveti ölçümlerini algılayabilen yeni ivmeölçer ve yeni jiroskop sayesinde telefonlar ciddi trafik kazalarını algılayabiliyor ve kullanıcı bilincini yitirdiğinde veya iPhone’una ulaşamadığında acil çağrı merkezini otomatik olarak arayabiliyor. Bu gerçekten çok önemli özellik dışında telefonlarda bir “uydu üzerinden Acil SOS özelliği” de yer alıyor. Başta sadece ABD ve Kanada merkezli olarak aktif edilecek bu önemli özellik, iPhone 14’lerdeki antenlerin doğrudan uyduya bağlanmasına imkân tanıyor. Böylece hücresel ağ veya Wi-Fi kapsamı dışındayken acil çağrı merkezine mesaj gönderilebiliyor.

AIR PODS PRO 2’DE ÇİP DEĞİŞTİ

7 Eylül etkinliğinin en önemli ürünlerinden birisi ise AirPods Pro 2 oldu. Yerini aldığı sürümden farklı bir tasarımı olmayan model, kulak içi formunda ve artık çok daha yüksek aktif gürültü engelleme sunuyor. Apple’a göre ANC performansı ilk sürüme oranla tam iki kat daha iyi olan yeni kulaklık, güçlü H2 çip ve özel sürücüleri ile daha yüksek ses performansı sunuyor. Kaydırma temelli yeni bir kontrol altyapısı getiren AirPods Pro 2, yeni şarj özellikli haznesine askı bağlanmasına da imkân tanıyor. Normalde 6 saat pil ömrü olan model, hazne ile 30 saatlik bir toplam kullanım getiriyor.

SİREN ÇALAN AKILLI SAAT

Marka etkinlikte yeni akıllı saati Apple Watch Ultra’yı da tanıttı. 49 mm gövdesiyle yapılmış en büyük Apple Watch modeli olan “Ultra”, direkt olarak sporculara ve doğada olmayı seven sürekli aktif kişilere odaklanıyor. Titanyum kasa ve Safir cam ile çok sağlam şekilde hazırlanan ürün, 2.000 nit parlaklık sunan ekranı ile su altında dahi görüntü sunuyor. Bünyesine güçlü bir siren eklenen akıllı saat, bir Apple Watch’a konulmuş en büyük pil ile 36 saat boyunca görevde kalabiliyor. İki farklı fiziksel buton ile donatılan Ultra, çift frekanslı hassas GPS ile konum takibi konusunda da çıtayı yükseltiyor. Daha normal kullanıcı kitlesine hitap eden yeni akıllı saatlerden Apple Watch Series 8, daha hızlı hale getirilen Watch SE 2 gibi yerini aldığı Series 7 ile benzer bir tasarıma sahip. Trafik kazası algılama ile donatılan ürün, farkını Apple Watch Ultra’da da yer alan sıcaklık ölçüm sensörü ile koyuyor. Doğru sonuçlar için iki farklı sıcaklık sensörü ile donatılan ürün, bu verileri birçok farklı sağlık takibinde kullanabiliyor.

EN PAHALI VERSİYON 57 BİN 199 LİRA OLDU

Yeni Apple ürünlerinin Türkiye fiyatları da açıklandı. Buna göre, Apple Watch Series 8 9.299 TL’den, Apple Watch SE 5.999 TL’den, iPhone 14 30.999 TL’den, iPhone 14 Plus 34.999 TL’den, iPhone 14 Pro 39.999 TL, iPhone 14 Pro Max ise 43.999 TL’den başlıyor. Apple Watch Ultra için Türkiye’de 27.999 TL, AirPods Pro 2 içinse 5.399 TL verilmesi gerekiyor. Öte yandan, yeni iPhone serisinin en pahalı fiyat etiketine sahip olan versiyonu olan 1 TB kapasiteli iPhone 14 Pro Max 57.199 TL fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

ABD’YE ZAM YOK AVRUPA’YA VAR

Dünya çapında artan enflasyona ve parça tedarikini daha zor hale getiren tedarik zinciri zorluklarına rağmen Apple, giriş seviyesi iPhone 14’ün, geçen yılki iPhone 13 için başlangıç fiyatıyla aynı yani 799 dolardan başlayacağını duyurdu. Aynı şekilde iPhone 14 Pro 999 dolarla, iPhone 14 Pro Max de 1.099 dolarla geçtiğimiz yılki iPhone 13 fiyatları seviyesinde kaldı. Ancak Apple, zamsız fiyatları ABD ve Çin’de sabit tuttu. Almanya, İngiltere, Avustralya, Japonya gibi bazı kritik pazarlarda ise 50 dolar ila 150 dolar arasında arttırdı.

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