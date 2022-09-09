9 Eylül güncel döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,23 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,36 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,23 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 18,2230 TL seviyesini, en yüksek ise 18,2530 TL seviyesini görürken; kur saat 09:55 itibarıyla 18,2382 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,4040 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3637 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,1627 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,76 oranında düşüşle 108,88 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0068 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,37 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,49 seviyesinde bulunuyor.

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