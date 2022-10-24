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Demir çelikte rota Türkiye’ye dönecek

24.10.2022 - 10:09 | Son Güncelleme :
Demir çelikte rota Türkiye’ye dönecek | Ekonomi Haberleri

Demir-çelikte Türkiye için yeni risklerle birlikte, yeni fırsatların da doğabileceğini belirten ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Avrupa, sert bir kış dönemi geçirecek. Enerji yoğun sektörlerde Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Özellikle demir-çelik sektöründe ciddi talep artışı bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bu yılın ocak-eylül döneminde 188 milyar dolara ulaşan Türkiye ihracatının 28 milyar doları aşkın kısmını demir-çelik sektörü üstlendi. Dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı küresel talebin azalmaya başladığını söyleyen Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye için yeni risklerle birlikte, yeni fırsatların da doğabileceğini söyledi.

“Avrupa, sert bir kış dönemi geçirecek. Enerji yoğun sektörlerde Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor” diyen Tosyalı, “Özellikle demir-çelik sektörlerimizde ciddi bir talep artışı bekliyoruz. Enerji krizi nedeniyle Avrupa yeşil dönüşüm konusunda zorluklar yaşıyor. Ancak önümüzde ‘Yeşil Mutabakat’ gibi iddialı bir hedef bulunuyor. Dünyanın üretimde belirlediği değişim süreçlerine uyum sağlamak için adımlarımızı önceden atmaya başladık. Meyvelerini de ilerleyen dönemde almak istiyoruz. 2023 ve sonrasında ortaya çıkacak riskleri doğru yönetip muhtemel fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz halinde hem sektörlerimiz hem de Türkiye ihracatı hedeflerin üzerinde bir başarıya ulaşabilir” dedi.

İLK SIRADA ALMANYA

Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü ile çelik sektörü eylül ayında yaklaşık 3 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdi. 9 aylık dönemde Türkiye’nin toplam ihracatından demir ve demir dışı metaller yüzde 6.6’lık, çelik sektörü ise 10.1’lik pay aldı. Eylülde Türkiye geneli sektörel ihracatta en başarılı ülke 235.5 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 193.1 milyon dolar ile Romanya, 163.7 milyon dolar ile İsrail izledi. ADMİB’in 2022 yılı eylül ayı ihracatı ülkelere göre incelendiğinde; Romanya’nın 26 milyon ile ilk sırada olduğu görüldü. Bu ülkeyi, 22.7 milyon dolarla İsrail ve 20.6 milyon dolarla Irak takip etti.

İHRACATTAKİ KATKISI 28 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye’nin eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 artışla 22.6 milyar dolara ulaşırken, ocak-eylül döneminde 188 milyar dolara, son 12 ayda ise 252 milyar dolara yükseldi. Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü ile çelik sektörü eylül ayında yaklaşık 3 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar doları aşan katkısıyla Türkiye ihracatına önemli destek sundu. 9 aylık dönemde Türkiye’nin toplam ihracatından demir ve demir dışı metaller yüzde 6.6’lık, çelik sektörü ise 10.1’lik pay almayı başardı.

‘FIRSATLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ’

Tüm dünyada hammadde tedarikindeki sıkıntıların devam ettiğini, yüksek emtia ve enerji fiyatlarından, savaşın ekonomik yansımalarına kadar birçok sebepten dolayı arz ve talebin düştüğünü kaydeden Fuat Tosyalı, her koşulda oluşabilecek yeni fırsatları yakından izlediklerinin altını çizdi. Demir ve demir dışı metallerin ürün çeşitliliği ve üretim kabiliyetiyle istikrarlı artışına devam ettiğini ifade eden Tosyalı, “Çelik ise tüm dünyada belli periyotlarla talepte yukarılara çıkıyor. Özellikle son 3-4 aydır küresel talep zayıfladı. Fakat bizim yaşadığımız düşüşler rakip ülkelere oranla daha makul seviyelerde” diye konuştu.


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