DASK’ta seçenekli teminat olmayacak | Ekonomi Haberleri

Zorunlu deprem sigortasında teminat artışında sona gelindi. Düzenlemenin 1 Kasım’da yayınlanması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yeni düzenleme ile DASK’ta birim metrekare maliyeti iki katına, yani 1.508 liradan, 3 bin 16’ya liraya çıkacak. 100 metrekare bir konut için alınacak teminat tutarı 300 bin liraya yükselecek. DASK’ın vereceği en yüksek teminat tutarı da 620 bin lira olacak. Zorunlu deprem sigortasının primi de artacak. Bugün 100 metrekare için ödenen 354 liralık primin teminatlar artınca 708 liraya çıkması bekleniyor. Yeni düzenleme ile konut sahiplerine seçenekli teminat sunulması planlanıyordu.

Yani, isteyen konut sahibi mevcut durumdaki 1.508 lira olan birim metrekare üzerinden teminat alacak; isteyen konut sahibi de yeni düzenlemeden yararlanıp, metrekare maliyetini 3 bin 16 liraya çıkarabilecekti. Bu çerçevede isteyen konut sahibi bugün için uygulanmakta olan tarifeye göre 100 metrekare konutu için 150 bin 800 lira teminat alabilecek, karşılığında da 356 lira prim ödeyecekti. İsteyen konut sahibi artırılmış teminat seçeneğinden yararlanıp 100 metrekare konutu için 300 bin lira teminat alıp, yıllık 708 lira prim ödeyebilecekti. Son yapılan değişiklikle yeni dönemde konut sahiplerine seçenekli teminat sunulmasından vazgeçildiği öğrenildi. Yeni düzenleme yapıldığında konut sahiplerine tek teminat sunulacak.

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