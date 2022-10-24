  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • DASK’ta seçenekli teminat olmayacak
‹ Önceki Haber Demir çelikte rota Türkiye’ye dönecek Demir çelikte rota Türkiye’ye dönecek Sonraki Haber › Finansal hizmetler güven endeksi geriledi Finansal hizmetler güven endeksi geriledi

DASK’ta seçenekli teminat olmayacak

24.10.2022 - 10:16 | Son Güncelleme :
DASK’ta seçenekli teminat olmayacak | Ekonomi Haberleri

Zorunlu deprem sigortasında teminat artışında sona gelindi. Düzenlemenin 1 Kasım’da yayınlanması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yeni düzenleme ile DASK’ta birim metrekare maliyeti iki katına, yani 1.508 liradan, 3 bin 16’ya liraya çıkacak. 100 metrekare bir konut için alınacak teminat tutarı 300 bin liraya yükselecek. DASK’ın vereceği en yüksek teminat tutarı da 620 bin lira olacak. Zorunlu deprem sigortasının primi de artacak. Bugün 100 metrekare için ödenen 354 liralık primin teminatlar artınca 708 liraya çıkması bekleniyor. Yeni düzenleme ile konut sahiplerine seçenekli teminat sunulması planlanıyordu.

Yani, isteyen konut sahibi mevcut durumdaki 1.508 lira olan birim metrekare üzerinden teminat alacak; isteyen konut sahibi de yeni düzenlemeden yararlanıp, metrekare maliyetini 3 bin 16 liraya çıkarabilecekti. Bu çerçevede isteyen konut sahibi bugün için uygulanmakta olan tarifeye göre 100 metrekare konutu için 150 bin 800 lira teminat alabilecek, karşılığında da 356 lira prim ödeyecekti. İsteyen konut sahibi artırılmış teminat seçeneğinden yararlanıp 100 metrekare konutu için 300 bin lira teminat alıp, yıllık 708 lira prim ödeyebilecekti. Son yapılan değişiklikle yeni dönemde konut sahiplerine seçenekli teminat sunulmasından vazgeçildiği öğrenildi. Yeni düzenleme yapıldığında konut sahiplerine tek teminat sunulacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.978 Değişim: 0,00% Hacim : 76.777 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 3.940 24.10.2022 Yüksek 4.009
Açılış: 3.946
18,6024 Değişim: 0,10%
Düşük 18,5316 25.10.2022 Yüksek 18,6279
Açılış: 18,5829
18,3795 Değişim: 0,26%
Düşük 18,2850 25.10.2022 Yüksek 18,4498
Açılış: 18,3317
986,94 Değişim: 0,06%
Düşük 982,68 25.10.2022 Yüksek 990,34
Açılış: 986,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.