Bakan Nebati duyurdu: Esnafa 100 milyarlık kredi yürürlükte | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyacını karşılamak için Halkbank aracılığıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi’nin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkâr için 60 ay vade ve yüzde 7.5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki kredi paketinin Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bakan Nebati’nin açıklamaları şöyle: “Esnaf ve sanatkârlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkânı ve yüzde 7.5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30’dan 35’e çıkartılmıştır.

ÜST LİMİT YÜKSELDİ

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL’ye çıkarılmıştır. Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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