İhracatçıya yeni müşteri ‘istihbaratı’ | Sektör Haberleri

Küresel ticarette öne çıkmak ve ihracatını arttırmak isteyen KOBİ’ler için önemli bilgilere ulaşmak artık daha kolay. İşletmelere, ithalatçı ve tedarikçi firma bilgilerini sunan platform ‘TradeAtlas’ın CEO’su Ali Emek, “Ticari istihbarat hizmetimizle, üyelerimize 230 ülkedeki ithalatçı firmaların, birim fiyat gibi kritik pazar bilgilerini sunuyoruz. Böylece ihracatçılar yeni ve alternatif pazarlara daha kolay erişebiliyor” dedi.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; pandemiyle birlikte tedarik zincirlerinin bozulması, hammaddelerde yükselen fiyatlar, artan enerji maliyetleri, farklılaşan tüketici davranışları gibi nedenlerle uluslararası ticarette dengeler değişti. Bu noktada kaliteli üretim kapasitesi, hızlı tedarik becerisi ve coğrafi konumunun verdiği avantajlarla Türkiye uluslararası arenada ön plana çıkmaya başladı. Türk ürünlerine olan ilginin de artmasıyla birlikte, Türkiye’deki hem hiç ihracat yapmamış olan firmalar hem de ihracatını geliştirmek isteyenler farklı uygulamaları devreye almaya başladılar.

YENİ PAZARLARA HIZLI ERİŞİM

Son dönemlerde gelişen ihracatla birlikte özellikle KOBİ’lerin ilgi gösterdiği platformlardan biri, TradeAtlas oldu. Biz de ihracat ve ithalat yapmak isteyen firmaları online ortamda bir araya getiren TradeAtlas’ın CEO’su Ali Emek’e TradeAtlas’ı ve firmalara ne gibi hizmetler sunduklarını sorduk. Küresel ticaretteki yoğun rekabet ortamında birçok firmanın stratejik, isabetli ve hızlı karar almak için ticari istihbarata ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Ali Emek, “Ticari istihbarat ile doğru bilgiye doğru kaynaktan hızlıca erişen firma ve kurumlar hem kendilerinin hem ülkelerinin rekabet gücünü arttırıyor. Portalımızda, tüm ülkelerden ithalat ve ihracat verileri sağlandığı için, ihracatçılar yeni ve alternatif pazarlara erişebiliyor. Böylece portalımıza üye olan ihracatçılar, yurtdışı pazarlarda etkinlik ve verimliliğini arttırıyor” diye konuştu.

TİCARİ BİLGİ SUNULUYOR

Farklı kaynaklardan uluslararası ticaretle ilgili milyarlarca ham veriyi temin ettiğini kaydeden Emek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu verileri temizliyor, sınıflandırıyor, işliyor ve analiz ediyoruz. Belirli parametreleri kullanarak bu büyük veriyi kullanışlı ve anlamlı hale getiriyoruz. Tüm bunları yerli ve yabancı firmalara sunuyoruz. TradeAtlas.com üyelerine, ihracatçılar için yeni ithalatçı bilgilerini, yabancı ithalatçıların hangi tedarikçiden, ne kadarlık ve hangi fiyattan ithalat yaptığını, yabancı ithalatçıların aylık ve yıllık toplam ithalat değerlerini, yabancı rakiplerin hangi ithalatçılara hangi fiyattan ihracat yaptığını, bir ürünü belirli bir ülkede en fazla ve ne kadar sıklıkla hangi firmaların ithal ettiğini, bir ithalatçı firmanın yılın hangi döneminde ithalat gerçekleştirdiğini, bir ithalatçının ilgili ülkenin ithalatında ne kadarlık payı olduğunu sunmaktadır. Tüm bu verilerle aslında ihracatçı ve ithalatçı adına araştırma yapıyoruz. Bu verilerimiz büyük ihracatçılara yol gösterirken, KOBİ ve daha küçük işletmeler için de ihracatın kapılarını açıyor.”

40 MİLYON İHRACATÇI VE İTHALATÇI

TradeAtlas’ın sadece veri depolama hizmeti sunmadığını, verileri şirketler için daha kullanışlı hale getirdiklerini söyleyen Emek, bunu yaparken ‘big data’ teknolojilerini kullanarak verileri analiz ettiklerini söyledi. İnternet sitesindeki ‘akıllı arama’ özelliği ile milyonlarca şirket arasından, aranan ithalatçı veya ihracatçı şirket bilgilerini belli parametreleri kullanarak öne çıkarttıklarını dile getiren Emek, “Böylece her bir şirket tarafından bireysel olarak yapılması durumunda çok daha zor olan, uzmanlaşma gerektiren, zaman alan ve hatalı sonuca ulaştırabilecek aramaları kolaylaştırıyoruz. Üyelerimize, 22.9 milyon ithalatçı, 17.2 milyon ihracatçı firma ve 2 milyar konşimento verisini tek platformdan sunuyoruz. Üyelerimizin nokta atışı ithalatçı ve tedarikçi firmaları seçmeleri için gelişmiş arama uygulamalarını da kullanımlarına sunuyoruz. Önümüzdeki kasım ayında ‘yapay zekâ’ paketimizi devreye alacağız. Bu paket kapsamında, yapay zekâ ve veri bilimi teknolojileri kullanılarak küresel pazarların, 360 derecelik bir bakış açısıyla izlenebilmesini sağlayarak hem ihracatçıya hem de ithalatçıya en uygun koşullarda ticaret imkanı sunmak istiyoruz” dedi.

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